Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır, farz mı ve kaç rekattır? Cuma namazında okunacak dualar hangileri?

        Cuma namazı kılınış anlatımı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

        Cuma gününün gelişiyle Cuma namazı kılınışı araştırmaları hız kazandı. İslam aleminde kutsal ve özel kabul edilen Cuma gününde Diyanet ile adım adım Cuma namazının kılınışı anlatımını ve kaç rekat olduğuna dair detayları haberimizde derledik. İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınış anlatımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 08:29 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Müslüman dünyası tarafından her hafta Cuma günü kutsal olarak kabul edilmektedir. İslam aleminin bu özel ve anlamlı gününde Diyanet anlatımı ile Cuma namazı kılınışı ayrıntılarını haberimizde derledik. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Diyanet anlatımı ile adım adım Cuma namazı kılınış anlatımı...

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 3

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        • 4

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 5

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        • 6

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

          *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        • 7

          Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

          Sübhaneke,

          Ettehiyyatü,

          Allahümme Salli,

        • 8

          Allahümme Barik,

          Rabbena Atina,

          Rabbenağfirli

          Fatiha,

          Tebbet,

          İhlas,

          Felak,

          Nas sureleri.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        Tudor iddiası!
        Tudor iddiası!
        Habertürk Anasayfa