Diyanet ile Cuma namazı kılınışı araştırmaları hız kazandı. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelen 30 Haziran Cuma günü binlerce Müslüman camilere akın edecek. Çifte bayramı hakkıyla eda etmek isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. İşte 2023 Diyanet ile Cuma namazı kılınışı...