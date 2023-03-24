İslam alemi Ramazan ayının ilk Cuma gününü bugün karşıladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Müslümanlar camilere akın ederek Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Cuma namazı saatinin yaklaşmasıyla gözler "Cuma namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?" sorusuna çevrildi. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...