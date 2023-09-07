Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CUMA NAMAZI KILINIŞI ADIM ADIM: Cuma namazı nasıl kılınır, farz mı, kaç rekat ve hangi dualar okunur?

        Diyanet ile Cuma namazı kılınış anlatımı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

        8 Eylül Cuma gününün gelmesiyle beraber Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır aramaları sıklaştı. Cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekatlık bir namazdan oluşur ve camilerde cemaatle beraber kılınır. İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 22:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Müslümanlar tarafından her hafta Cuma günü kutsal olarak kabul edilir. Farz olan Cuma namazı kılınışını yerine getirmek isteyen Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden belirtti saatlere göre camilerde ibadetlerini yerine getirebilir. İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı.

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        • 3

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

          *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        • 4

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        • 5

          *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

          *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

          *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        • 6

          *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        • 7

          CUMA NAMAZI KILARKEN OKUNACAK DUALAR

          Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

          Sübhaneke,

          Ettehiyyatü,

          Allahümme Salli,

          Allahümme Barik,

          Rabbena Atina,

          Rabbenağfirli

          Fatiha,

          Tebbet,

          İhlas,

          Felak,

          Nas sureleri.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Habertürk Anasayfa