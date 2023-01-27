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Cuma namazı kılınış anlatımı! Diyanet ile cuma namazı kılınır, kaç rekat, farz mıdır? Cuma namazında hangi sureler ve dualar okunuyor?

Diyanet ile Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır?

Müslüman aleminde her hafta Cuma günü kutsal kabul edilmektedir. Cuma gününü ibadet ile geçirmek isteyenler Cuma namazı kılınışına ilişkin araştırmalar yapıyor. Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğuna dair detayları haberimizde derledik. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınış anlatımı...

Giriş: 27.01.2023 - 07:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cuma gününün gelişiyle ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından "Cuma namazı kaç rekattır, farz mıdır, nasıl kılınır?" soruları gündeme geldi.  İslam aleminin bu özel ve anlamlı gününde Diyanet bilgileri eşiliğinde Cuma namazı kılınışna ilişkin ayrıntıları sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte Cuma namazı kılınışı...

  • CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

    Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

  • CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

    *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

  • *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

  • *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

    *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

    *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

  • Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

    Sübhaneke, 

    Ettehiyyatü, 

    Allahümme Salli, 

  • Allahümme Barik, 

    Rabbena Atina, 

    Rabbenağfirli 

    Fatiha, 

    Tebbet, 

    İhlas, 

    Felak, 

    Nas sureleri.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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