Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

İslam dininin hakim olduğu kültürlerde Cuma günleri camiye gitmek ve cemaatle birlikte Cuma namazı kılmak oldukça önemli. Cuma ibadetleri arasında en önemli ibadet kabul edilen Cuma namazının kılınışını bilmeyenler Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Cuma namazı kılınışını merak ediyor. 11 Şubat Cuma günü camide Cuma namazı kılmaya gidecek olan ancak hayatında ilk defa Cuma namazı kılacak olanlar cuma namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adım adım anlatılan Cuma namazı kılınışı ve cuma namazı ile ilgili merak edilenler...