Cuma namazı kaç dakika sürüyor? Saat kaçta bitiyor? Sorusu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasında il il cuma namazı saatlerini yayınlıyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınışı: 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet, 4 rekat Zühri Ahir (Son öğle) ve 2 rekat vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat namaz kılınır. "Cuma namazı kaç rekattır?" sorusuna kısaca 16 rekat cevabı verilebilir.

Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir. Abdest alındıktan sonra cuma namazı kılmaya başlanır.

1. Rekat



*"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

*"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

*Sübhaneke'yi okuruz

*Euzü-besmele çekeriz

*Fatiha Suresini okuruz

*Kur'an'dan bir sure okuruz

*Rüku'ya gideriz

*Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat



*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

*Besmele çekeriz

*Fatiha Suresini okuruz

*Kur'an'dan bir sure okuruz

*Rüku'ya gideriz

*Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

*Oturarak Ettahiyyatü okuruz

3. Rekat



*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

*Besmele çekeriz

*Fatiha Suresini okuruz

*Kur'an'dan bir sure okuruz

*Rüku'ya gideriz

*Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

*Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

*Besmele çekeriz

*Fatiha Suresini okuruz

*Kur'an'dan bir sure okuruz

*Rüku'ya gideriz

*Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

*Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

*"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız