Cuma namazı öncesinde, cuma namazı saatleri araştırılamaya başladı. İslam alemi için en önemli günlerden bir olan cuma gününde camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma ezanı kaçta okunacak sorusunun yanıtını arıyor. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin namaz saatleri takvimi yayınlamasının ardından açıklık kazanmış oldu. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 5 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri!