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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 4 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti!

Cuma namazı bugün saat kaçta? 4 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti!

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusu, Cuma günü farz ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Haftada bir gün cemaatle camide kılınan Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde kılınıyor. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte, 4 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti!

04.03.2022 - 09:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Cuma namazı vakitleri 4 Mart araştırma konularının başında geliyor. Mübarek üç aylar içerisinde bulunan Şaban ayına girdiğimiz şu günlerde, vatandaşlar cemaat ile kılınan namazı kaçırmak istemiyor. Cuma namazını eda etmek isteyen binlerce Müslüman yaşadıkları illerin Cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 4 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

  • CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA, 4 MART 2022 CUMA NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN?

    İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri

    Miladi Tarih

    İmsak

    Güneş

    Öğle

    İkindi

    Akşam

    Yatsı

    04 Mart 2022 Cuma

    06:03

    07:27

    13:21

    16:30

    19:05

    20:23

    05 Mart 2022 Cumartesi

    06:01

    07:26

    13:21

    16:31

    19:06

    20:25

    06 Mart 2022 Pazar

    06:00

    07:24

    13:20

    16:32

    19:07

    20:26

    07 Mart 2022 Pazartesi

    05:58

    07:23

    13:20

    16:32

    19:08

    20:27

    08 Mart 2022 Salı

    05:57

    07:21

    13:20

    16:33

    19:09

    20:28

    09 Mart 2022 Çarşamba

    05:55

    07:19

    13:20

    16:34

    19:10

    20:29

    10 Mart 2022 Perşembe

    05:53

    07:18

    13:19

    16:34

    19:11

    20:30

    DİĞER İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

  • CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Cuma namazının farzı cemaatle iki rekat olarak kılınır. Farzdan önce dört rekat ilk sünnet ve farzdan sonar dört rekat son sünnet kılınır. Cuma namazı 2 rekat farz ve 8 rekat sünnetle toplamda 10 rekattır.

  • CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

    Müslüman alemi için oldukça önemli olan Cuma namazı, insanı küçük günahlardan temizlerken ruhen de insanı beslemektedir. Peygamber Efendimiz, “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur” sözüyle Cuma namazının önemini vurgulamıştır.

  • CUMA MESAJLARI

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

    İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

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