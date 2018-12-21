Cumanız mübarek olsun! Böyle anlamlı bir günde en güzel cuma mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler için hem kısa hem de resimli cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte 21 Aralık 2018'e özel en güzel cuma mesajları ve sözleri