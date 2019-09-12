Cumanız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları'nı bir araya getirdik.

Yapmanız gereken tek şey beğendiğiniz mesajları telefonunuzdan kopyalayarak sms ya da sosyal medya uygulamalarınızla paylaşmak.