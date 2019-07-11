Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki,"Kim cuma namazından sonra konuşmadan ve kalkmadan İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." İşte bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz cuma mesajlarını bir araya getirdik.

İşte sizler için hazırladığımız birbirinden farklı resimli ve kısa cuma mesajları