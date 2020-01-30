Hayırlı Cumalar! Müslümanlar ve İslam alemi kutsal cuma gününün sevinciyle birbirlerine sevgi dolu cuma mesajları atıyorlar. Biz de cuma gününe özel birbirinden güzel cuma mesajlarını sizin için derledik. İşte 31 Ocak 2020 cuma günü çevrenize yollayabileceğiniz veya mesaj atabileceğiniz kısa, anlamlı, yer yer uzun ama etkili cuma mesajları. Detaylar haberimizde...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2020

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.