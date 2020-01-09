Hayırlı Cumalar! Müslümanlar ve İslam alemi kutsal cuma gününün sevinciyle birbirlerine sevgi dolu cuma mesajları atıyorlar. Biz de cuma gününe özel birbirinden güzel cuma mesajlarını sizin için derledik. İşte 10 Ocak 2020 cuma günü çevrenize yollayabileceğiniz veya mesaj atabileceğiniz kısa, anlamlı, yer yer uzun ama etkili cuma mesajları. Detaylar haberimizde...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2020

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma… Hayırlı Cumalar