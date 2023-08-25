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        Haberler Gündem İnanç CUMA MESAJLARI| Resimli ve kısa Cuma tebrik mesajları galerisi 25 Ağustos: İndir, ücretsiz ve telifsiz paylaş

        Cuma mesajları resimli galerisi hazır! İndir sevdiklerini tebrik et

        Cuma mesajları resimli paylaşımları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle de dualı ve kısa Cuma mesajları en çok tercih edilip paylaşılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte 25 Ağustos resimli Cuma mesajları paylaşım galerisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 08:21 Güncelleme: 25.08.2023 - 08:21
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        • 1

          Kısa, dualı ve resimli cuma mesajları bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından araştırıyor. Bu mübarek Cuma gününde sevdiklerini tebrik etmek isteyenler için dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. Gelerideki mesajları tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız özel resimli Cuma mesajları galerisi...

        • 2

          Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-'in bu ilk Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun.

        • 3

          Duların geri çevrilmediği bu mübarek Cuma gününde sevgili peygamberimizin "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-in feyiz ve berketine nail olup Ramazan ayına ermeyi rabbim cümlemize nasip etisin.

        • 4

          Rabbim cümlemizi bu mübarek Cuma gününü ve Mevlid Kandili'ni hakkıyla idrak eden kullarının zümresine dahil eylesin.

        • 5

          Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        • 6

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 7

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 8

          Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        • 9

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 10

          İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        • 11

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 12

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 13

          Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

          Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        • 14

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 15

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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