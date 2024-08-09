Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu kutsal günde tüm sıkıntılarınızı giderip, kalplerinize huzur ve mutluluk versin. Bugün, dualarınız semaya yükselsin, hayırlı dilekleriniz en kısa sürede kabul olsun inşallah.

Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek günde kalplerimize huzur ve gönlümüze ferahlık versin.