Cuma mesajları 2022 yılında da özellikle Omicron varyantının yayılması nedeniyle sevdiklerinin Cuma gününü yüz yüze tebrik edemeyenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformlar üzerinden paylaşım yapmak isteyenler için kısa ve dualı Cuma mesajları galerisini derledik. İşte 2022 en yeni Cuma mesajları...