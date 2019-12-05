Cuma mesajları, ile günün rahmeti ve bereketini sevdiklerinizle paylaşın... Uzakta olan sevdiklerinizi en özel, anlamlı ve yeni Cuma mesajlarını göndererek mutlu edebilirsiniz. Resimli, kısa ve Türk bayraklı en yeni Cuma mesajları haberimizde.

CUMA MESAJLARI - 6 ARALIK 2019

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.