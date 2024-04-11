En güzel Cuma ve Bayram mesajlarını sevdiklerinizi paylaşın
İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Cuma günü geldi çattı. Bugün, cemaat beraber namaz kılmak için camilere akın edecek. 12 Nisan Cuma günü aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor. İşte, bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en iyi dualı, kısa, uzun, farklı Hayırlı Cumalar ve İyi Bayramlar mesajları...
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Cuma günleri İslam alemi için oldukça önemli sayılıyor. Cuma gününde kılınan namaz sadece ibadet için değil toplum birliği ve beraberliği için de önemlidir. Cuma gününde sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel, ayetli, dualı, resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, en güzel, ayetli, anlamlı, dualı, resimli Cuma mesajları ve sözleri...
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EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!
Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin rahmetinin ve lütfunun üzerinize bol bol yağdığı özel bir gündür. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun!
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Cuma, haftanın yorgunluğunu atmanın, manevi olarak yeniden doğmanın ve Rabbimize daha yakın olmanın zamanıdır. Dualarınızın Cuma'nızı aydınlatmasını dilerim. Cumanız mübarek olsun!
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Cuma, geçmişi geride bırakma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Rabbimizin rahmeti, hayatınıza mutluluk ve huzur getirsin. Hayırlı Cumalar!
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Rabbimizin sonsuz rahmetiyle dolu bir Cuma dilerim. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması için bu özel günü değerlendirin. Cumanız mübarek olsun!
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Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin lütfu ve bereketiyle dolu. Dualarınızı samimiyetle yapın, Rabbim sizi daima koruyup kollasın.
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Cuma, manevi bir huzur kaynağıdır. İçsel barışı ve huzuru bulmanız dileğiyle. Cumanız mübarek olsun!
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan bir Cuma dilerim. Dualarınızın kabul, yüreğinizin huzur bulmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!
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Cumanız mübarek olsun! Bugün, iç huzurunuzu bulun, dualarınızı samimiyetle yapın ve Rabbimize yaklaşın. Rabbim sizi her daim koruyup kollasın.
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Rabbimizin rahmeti, Cuma günü üzerimize bolca yağar. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
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Cuma, günahları temizlemenin ve manevi olarak yeniden doğmanın zamanıdır. Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır. Cumanız mübarek olsun!
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AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Cuma, iç huzurunuzu yakalama ve manevi olarak yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim her zaman yolunuzu aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun!
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Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır, ama Cuma günü bu rahmeti daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar! Bugün, geçmişteki hataları affetme ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle.
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CUMANIZ VE RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN MESAJLARI
İyi Bayramlar! Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara ulaşmanız dileğiyle. Ayrıca Cumanız Mübarek Olsun! Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması, huzur içinde geçireceğiniz bir gün dilerim.
Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle İyi Bayramlar! Ayrıca Cumanız Mübarek Olsun! Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması temennisiyle.
Bayramınız kutlu olsun, sağlık ve mutlulukla dolu günler dilerim. Ayrıca Cumalarınız Mübarek Olsun! Dualarınızın kabul olması ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel cumalar geçirmeniz dileğiyle.
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İyi Bayramlar! Sevdiklerinizle bir arada geçireceğiniz keyifli ve huzur dolu günler temennisiyle. Ayrıca Cumanız Mübarek Olsun! İbadetlerinizin ve dualarınızın kabul olması dileğiyle güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.
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Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle İyi Bayramlar! Ayrıca Hayırlı Cumalar! Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması, huzur içinde bir gün geçirmeniz dileğiyle.
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YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Cuma günü, birlikte ibadet etmek ve birbirimize destek olmak için mükemmel bir fırsattır. Rabbim sizi her zaman sevdiklerinizle mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Yüreğiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin size bol bol sevgi ve merhamet ihsan etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun!
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EN İYİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Bayram sadece kutlama değil, küslerin barıştığı, gönüllerin bir araya geldiği kutsal bir zamandır. İyi bayramlar!
Hüznümüzü, acımızı ve yalnızlığımızı paylaştığımız bu mübarek Ramazan Bayramı'nda, dostluğun, sevginin ve geleceğin en güzel duygularıyla bir araya gelmenizi dilerim. Birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam ettiği bu özel zamanlarda, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmenizi temenni ederim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
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Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Ramazan ayının bereketiyle gelen bayram coşkusuyla yüreklerimizi şenlendirirken, dualarımızın kabul olmasını dilerim. Bayramınız mübarek olsun, herkese huzur ve mutluluk getirsin.
Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
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