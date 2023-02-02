Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak görülen mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte gündeme geldi. Bereket iklimi Üç Aylar'ın ikinci Cuma gününde camilere akın edecekler farz ibadetini cemaatle birlikte eda edecekler. 4 rekat farzdan öncek sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat farzdan sonra sünnet olmak üzere 10 rekatta kılınacak Cuma namazının ardından en güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajlarını sevdikleriyle paylaşacaklar. İşte, 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları ile 2023 Resimli Cuma mesajları çeşitleri...