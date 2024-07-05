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        Haberler Bilgi Gündem Cuma mesajları 5 Temmuz 2024 | En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

        Cuma mesajları 5 Temmuz 2024: En güzel Cuma mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşın!

        İslam'da çok kıymetli bir gün olduğuna inanılan Cuma günleri geldiğinde ibadet etmenin bile daha hayırlı olduğu söylenir. Bugün aynı zamanda Müslümanların birbirini kutladığı özel bir gün olarak da sayılır. Bugün sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 5 Temmuz en güzel, dualı, resimli, uzun ve kısa 'Hayırlı Cumalar' mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 07:35 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:09
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        • 1

          Bin günden daha hayırlı olduğuna inanılan Cuma günleri geldiğinde, Müslümanlar günü dua ve ibadet ederek geçirir. Bugün aynı zamanda birbirinin Cumasını kutlamak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için de önemlidir. İşte 5 Temmuz 2024 resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 5

          FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        • 6

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 7

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

        • 8

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 9

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 10

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 11

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 12

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

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