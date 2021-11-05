Cuma mesajları Ramazan Ayı'nda en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle tam kapanma süreci nedeniyle sevdiklerini yakından ziyaret edemeyenler özelmlerini ve Cuma tebriklerini mesaj lar yoluyla iletiyor. Bu hafta da diğer haftalarda olduğu gibi en güzel mesajları "Cuma mesajları resimli 2021 yeni" galerisinde toparladı. İşte kısa ve Cuma mesajları (ayetli hadisli ve dualı)