Cuma mesajları, ile günün rahmeti ve bereketini sevdiklerinizle paylaşın. İslam dininin mübarek gün olarak kabul ettiği Cuma günlerinde, öğle ezanı ile birlikte Cuma namazı kılınır. Cuma namazı farz-ı ayındır. Uzakta olan sevdiklerinizi en özel, anlamlı ve yeni Cuma mesajlarını göndererek mutlu edebilirsiniz. İşte Türk bayraklı, en yeni, kısa, ve resimli Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI - 27 ARALIK 2019

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.