Cumanız mübarek olsun! Bugüne özel en güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Cuma günü müslüman aleminin bayramıdır. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Hadis-i şerifler de cuma gününün anlam ve önemi ise çok güzel anlatılıyor. "Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir." "Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer." diye buyruluyor. İşte bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajlarını bir araya getirdik.