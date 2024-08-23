İslamiyet için bayram sayılan bir Cuma günü daha geldi. Bugün sadece ibadetin değil ayrıca birlik ve beraberliğin de öne çıktığı bir gün olarak bilinir. Müslümanların beraber Cuma namazı kılması ve birbirlerinin Cuma'sını kutlaması toplumdaki birliği de güçlendirir. İşte, bugün sevdiklerinize gönderebileceğiniz veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, 23 Ağustos en güzel, kısa, uzun, dualı ve resimli Cuma mesajları...