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        Haberler Bilgi Gündem CUMA MESAJLARI 2024 | En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları

        2 Ağustos Cuma mesajları: Resimli Cuma mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşın!

        İslam dininde kutsal kabul edilen bu günde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir, ibadetler yerine getirilir. Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en yeni, resimli, farklı Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini sizler için haberimizde derledik. İşte Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ile sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 07:51 Güncelleme: 02.08.2024 - 07:51
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        • 1

          Cuma günleri, Müslümanlar için bayram sayılan oldukça özel bir zamanı ifade eder. Her Cuma cemaat ibadet etmek için bir araya gelir ve Cuma hutbesi verilir. Bugün, sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 2 Ağustos Hayırlı Cumalar mesajları...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 6

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 8

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

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