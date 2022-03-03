Cuma günü ibadet etmek ve sevdikleriyle selamlaşmak isteyen Müslümanlar, en yeni ve en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İslam dininde Mübarek Cuma gününde insanların selamlaşması, yardımlaşması ve kardeşliği yüceltmesi oldukça önemlidir. Sevdiklerinizle cuma günü bereketini paylaşmak için onlara dualı ve ayetli cuma mesajları gönderebilirsiniz. İşte en yeni ve en güzel resimli ve hadisli cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 3 MART 2022!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...