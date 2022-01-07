Cuma mesajları Omicron varyantı nedeniyle sevdiklerini yüz yüze tebrik etme fırsatı bulamaynlar trafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformlar üzerinden paylaşım yapmak isteyenler için kısa ve dualı Cuma mesajları galerisini derledik. İşte 2021 en yeni Cuma mesajları...