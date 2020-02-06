Cuma mesajları, tüm İslam aleminde idrak edilen mübarek Cuma günü için araştırılıyor. Uzakta olan sevdiklerinize göndereceğiniz Cuma mesajları ile kendinizi hatırlatabilir, hayırlı bir dua isteyebilirsiniz. İşte en güzel, yeni ve resimli Cuma mesajları

CUMA MESAJLARI 2020

Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin! Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.(Ali İmran) Hayırlı Cumalar.