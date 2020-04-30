En şık cuma mesajlarını arıyorsanız doğru adrestesiniz. Cuma mesajları kısa ve öz 2020 seçeneklerini bir araya getirdik. Sevdiklerinizi mutlu etmenin yolu bir kısa cuma mesajı. İşte 1 Mayıs en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020

Allahım benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.