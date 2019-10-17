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CUMA MESAJLARI - 18 EKİM 2019

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...