Allah'ım bize "İnşallah olur" diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin "Çok şükür oldu" sevincini yaşat. Hayırlı Cumalar.

Ey benim güzeI mevIam! Benim senden istedikIerimi değiI; senin bende görmek istedikIerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!