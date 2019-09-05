Cuma'nız mübarek olsun... Hayırıl Cumalar! Bugün tüm İslam aleminde Cuma günü coşkusu var. Uzakta olan sevdiklerinisi ise Cuma mesajları göndererek mutlu edebilirsiniz. En özel, anlamlı ve resimli cuma mesajlarını haberimizden indirerek gönderebilrisiniz...

CUMA MESAJLARI - 5 EYLÜL

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.