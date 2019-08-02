Cuma mesajları, İslam dünyasının bu hafta da büyük bir coşkuyla karşıladığı mübarek Cuma gününde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Uzakta olan sevdiklerinizi en özel, anlamlı ve yeni Cuma mesajlarını haberimizden gönderebilirsiniz. Resimli, kısa ve Türk bayraklı en yeni Cuma mesajları haberimizde.

CUMA MESAJLARI - 2 AĞUSTOS

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar...