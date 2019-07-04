Cuma'nız mübarek olsun! 5 Temmuz Cuma gününe özel en güzel cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Sizler için hem kısa hem de en güzel resimli cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. İşte 5 Temmuz en güzel cuma mesajları ve sözleri...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ - HAYIRLI CUMALAR

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...