Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.

Selamun Aleyküm, Kısa ömrümüz ebedi CENNETİ hak edecek kadar bereketli olsun..