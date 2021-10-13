'Cuma İş Çıkışı' Yeni Türkü sahnede



İş Sanat’ın müzikseverler tarafından büyük ilgi gören yeni sezon etkinliği Cuma İş Çıkışı konserlerinin bu haftaki konuğu Yeni Türkü. İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleştirilen konserlerde 15 Ekim Cuma akşamı Yeni Türkü müzikseverlerle buluşacak.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı ücretsiz açık hava etkinliği saat 18.30’da başlayacak. Sanat yaşamında 44'üncü yılını kutlayan Yeni Türkü konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

"Cuma İş Çıkışı" konserleri 22 Ekim'de "90’lar Kafası: Nihat Sırdar" ile devam edecek.