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Cuma İş Çıkışı'nda Fatma Turgut sahnede

İş Sanat’ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserleri Fatma Turgut ile devam ediyor

Giriş: 26.06.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Cuma İş Çıkışı'nda Fatma Turgut sahnede
HABERTURK.COM

Haftanın yorgunluğunu müzik ile atmak isteyenler için buluşma noktası olan, İş Sanat’ın yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri devam ediyor.

İş Sanat’ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği, Emre Altuğ ve Sufle ile başlayan Cuma İş Çıkışı konserlerinde, 7 Temmuz Cuma, alternatif rock müziğinin güçlü sesi Fatma Turgut yer alıyor.

Fatma Turgut’un Bir Varmış Bir Yokmuş, Değmesin Ellerimiz, Dağılmak İstiyorum gibi sevilen şarkılarını seslendireceği konser, 18.30’da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde DJ Cengiz Güzel’in performansıyla başlayacak.

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