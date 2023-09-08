Kıymetli Müminler!

Cehalet, İslam’ın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Cehalet, kişiyi Allah katında da insanlar katında da değersiz kılar. Okumak, faydalı bilgilerle donanmak, ilmi insanlığın hayrına kullanmak ise kişiyi yüceltir. Yüce Rabbimiz, De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”3 buyurmaktadır. Bir başka ayette ise hakiki ilim sahipleri şöyle övülmektedir: “Kulları içinde Allah’a en çok saygı duyanlar, âlimlerdir.”

Değerli Müslümanlar!

İlim yolu, cennet yoludur. Peygamber Efendimiz (s.a.s), “İlim öğrenmek için yola koyulan kişiye, Allah cennete giden yolu kolaylaştırır.” 5 buyurmuştur. Bizler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu bilinçle ilme sarılırsak, bilim ve teknolojinin imkânlarını doğru kullanırsak insanlığa yeniden yön verebiliriz. Kalem ve kelamın gücünü hayatımıza yansıtırsak, tüm dünyaya yeniden adalet ve iyiliği hakim kılabiliriz. İlim ve irfanı mihmandarımız kılarsak, ilahi ve insani değerlerin örselendiği ve ötelendiği günümüz dünyasına yeniden umut olabiliriz. Ancak, ilim ve irfandan uzaklaşırsak, bilgi ve teknolojiyi amacı dışında kullanırsak felakete sürükleniriz. İnsanlık, bugün içine düştüğü zulmün ve haksızlığın karanlığından, şiddet ve huzursuzluk girdabından kurtulamaz.