21 TEMMUZ 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU

HİCRET: İDEALLER UĞRUNA ÇIKILAN KUTLU BİR SEFER

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İman edip hicret edenler, Allahyolunda cihad edenler; onlara kucak açıpyardım edenler var ya! İşte onlar gerçekmüminlerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir lütuf vardır."1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Müslüman,elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir."