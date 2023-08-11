Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem CUMA HUTBESİ KONUSU 11 Ağustos 2023 | Haftanın Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! Haftanın Cuma hutbesi konusu nedir?

        Haftanın Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı: Sıla-i Rahim, Rahmet ve Bereket Vesilemiz

        Cuma hutbesi konusu, mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Ağustos tarihli Cuma hutbesinin konusu ve tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Haftanın cuma hutbesi konusu "Sıla-i Rahim, Rahmet ve Bereket Vesilemiz" olarak belirlendi. İşte cemaate okunacak 11 Ağustos cuma hutbesi konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma hutbesi konusu ve içeriği, her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. 11 Ağustos cuma hutbesi konusu: Sıla-i Rahim, Rahmet ve Bereket Vesilemiz olarak belirlendi. Haftanın cuma hutbesi PDF; tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İşte 11 Ağustos 2023 cuma hutbesi konusu ve tam metni...

        • 2

          SILA-İ RAHİM: RAHMET VE BEREKET VESİLEMİZ

          Muhterem Müslümanlar!

          Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “…Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının...

          Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu eden, akrabalık bağını devam ettirsin.”

          Aziz Müminler!

          Müminler olarak gözetmemiz gereken önemli değerlerden biri de sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim; ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla güzel ilişkiler kurmaktır. Onlarla bağlarımızı koparmamaktır. Sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşmaktır. İhtiyaç duydukları anda yardımlarına koşmaktır. Düştükleri vakit ellerinden tutup kaldırmaktır. Birbirimize şefkat, merhamet ve muhabbetle destek olmaktır.

        • 3

          Kıymetli Müslümanlar!

          Sıla-i rahim, sadece bizimle ilişkilerini devam ettiren akrabalarımızla ilgilenmek, onların ziyaretinde bulunmak değildir. Bununla birlikte sıla-i rahim, aramayanı aramak, gelmeyene gitmek, hal hatır sormayanın halini ve hatırını sormaktır. Nitekim sahabeden biri Peygamberimiz (s.a.s)’e gelerek, “Ey Allah’ın Resûlü! Ben akrabalarımla ilişkilerimi sıcak tutmaya, irtibatımı devam ettirmeye çalışıyorum, onlarsa beni arayıp sormuyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar.

          Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar.” demişti. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s), o sahabeye şöyle buyurmuştu: “Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece Allah’ın yardımı seninledir.”

          Değerli Müminler!

          Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dönemde yaşıyoruz. İstediğimiz anda dünyanın diğer ucundaki insanlarla hem sesli hem de görüntülü irtibat kurabiliyoruz. Ancak bütün bu gelişmelerin aksine gün geçtikçe birbirimizden daha da uzaklaşıyor, en yakınımız olan anne babamızı dahi ihmal edebiliyoruz. Her geçen gün kalabalıklar içinde yalnızlaşıyor ve bireyselleşiyoruz. Günümüzde, gözbebeği evlatlarının yolunu gözleyen, yalnızlığa terk edilmiş nice ana-babalar var. Halinin hatırının sorulmasını bekleyen nice akrabalarımız var. Bir nebze olsun dertlerinin paylaşılmasını, gönüllerinin alınmasını dileyen nice yakınlarımız var. Bir selama, içten bir tebessüme, samimiyet ve muhabbete muhtaç nice komşularımız var.

        • 4

          Aziz Müslümanlar!

          Rahmet vesilesi olan sıla-i rahimi ihmal etmeyelim. Sıla-i rahimin bereketinden kendimizi mahrum bırakmayalım. Anne-babamızın gönlünü hoş tutalım. Akrabalarımızdan samimiyet ve muhabbeti, selamı ve içten bir tebessümü esirgemeyelim. Bayramlarda, düğün ve cenazelerinde onları yalnız bırakmayalım. Çocuklarımız, büyüklere hürmet etmeyi, yakınlarımızı sevindirmeyi bizden öğrensin. Yavrularımız, sevinçlerin paylaşıldıkça arttığını, üzüntülerin paylaşıldıkça azalacağını bizden görsün.

        • 5

          Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in bir hadis-i şerifi ile bitiriyorum: “Sıla-i rahim, Rahmân olan Allah’tan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür; kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır.”

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Habertürk Anasayfa