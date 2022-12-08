9 ARALIK CUMA HUTBESİ KONUSU: "HAYDİ NAMAZA! HAYDİ KURTULUŞA!"

Muhterem Müslümanlar!

Günde beş vakit bir nida duyarız minarelerden. Gök kubbenin altında Rabbimizin kutlu daveti yankılanır: حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ “Haydi namaza! Haydi kurtuluşa!” Bu davet, camiye ve cemaatedir. Bu davet, Cenâb-ı Hakkın huzurunadır. Bu davet, namazla dirilişe, namazla kurtuluşadır.Muhterem Müslümanlar!

Günde beş vakit bir nida duyarız minarelerden. Gök kubbenin altında Rabbimizin kutlu daveti yankılanır: حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ “Haydi namaza! Haydi kurtuluşa!” Bu davet, camiye ve cemaatedir. Bu davet, Cenâb-ı Hakkın huzurunadır. Bu davet, namazla dirilişe, namazla kurtuluşadır.