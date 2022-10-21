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Cuma hutbesi 21 Ekim 2022: Diyanet ile haftanın cuma hutbesi konusu ne? Cuma hutbesi tam metni oku

Diyanet haftanın cuma hutbesini yayınladı! 21 Ekim cuma hutbesi konusu...

Cuma hutbesi konusu, mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Ekim 2022 tarihli Cuma hutbesinin konusu ve tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Haftanın cuma hutbesi konusu "komşuluk hukuku" olarak belirlendi. İşte cemaate okunacak hutbe...

Giriş: 21.10.2022 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cuma hutbesi konusu her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 21 Ekim günü minberlerden cemaate okunacak olan cuma hutbesinin konusu "komşuluk hakkı" oldu. İşte, 21 Ekim 2022 cuma hutbesi konusu tam metni...

  • 21 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU: KOMŞULUK HUKUKU

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.” 

    Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez.”

  • Aziz Müminler!

    Allah Teâlâ, bizleri doğumdan ölüme kadar insanlarla iç içe yaşamak üzere yarattı. Bu hayatta kimi zaman sıkıntıya düşer, hüzne kapılırız; kimi zaman da iyiliklere nail olur, sevinç kaplar dört bir yanımızı. İşte böyle anlarda etrafımızda duygularımızı paylaşacak insanlar arar gözlerimiz. Ana babamız, eş ve çocuklarımız, hısım ve akrabalarımız kadar komşularımızın da yanı başımızda olmalarını arzularız. 

  • Komşuluk, sadece ortak kullanım alanlarına sahip olmak değildir. Komşuluk, duvarların birbirine yaslanmasından ziyade gönüllerin birbirine kaynaşması demektir. İyi bir komşu aramadan önce iyi komşu olabilmek demektir. Komşuluk, saygılı ve paylaşımcı, fedakâr ve duyarlı olabilmektir. Komşularımıza eziyet etmemek, şeref ve haysiyetlerine, namus ve iffetlerine dil uzatmamaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:                          مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ “Allah’a ve ahiret gününe iman eden, komşusunu rahatsız etmesin!”  Bu ve benzeri hadisler, kâmil bir mümin olmanın yolunun, komşularımızla ilişkilerimizi düzgün tutmaktan geçtiğini belirtmektedir.

  • Kıymetli Müslümanlar!

    Maalesef, aşırı dünyevileşme, bireysellik ve bencillik, komşuluk ilişkilerimizi gün geçtikçe zayıflatmaktadır. Oysaki Allah Resûlü (s.a.s)’in uyarısı gayet açıktır: أَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا “Komşuna iyilik yap ki mümin olasın.”  Peki, müminler olarak bizler, gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? Komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? 

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