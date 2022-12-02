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CUMA HUTBESİ 2 ARALIK 2022 | Diyanet Cuma Hutbesini yayınladı! Bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ne?

Diyanet haftanın Cuma Hutbesini yayınladı! 2 Aralık Cuma hutbesi konusu

Cuma Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Engelli bireylere karşı saygı bilinci kazandırmak amacıyla haftanın Cuma Hutbesi konusu "Engel Olma, Farkında Ol" olarak belirlendi. İşte, 2 Aralık Cuma Hutbesi konusu ve tam metni...

Giriş: 02.12.2022 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Haftanın Cuma Hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Aralık ayının ilk Cuma Hutbesi konusu "Engel Olma, Farkında Ol" olarak belirlendi. 2 Aralık Cuma Hutbesi'nde, "Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin kalbine bir damla sevinç taşımak en faziletli amellerdendir. Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur." ifadelerine yer verildi. İşte, 2 Aralık Cuma Hutbesi metni ve konusu hakkında merak edilenler...

  • CUMA HUTBESİ KONUSU 2 ARALIK 2022: "ENGEL OLMA, FARKINDA OL"

    Muhterem Müslümanlar!

    Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ٓي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍۘ “Biz, insanı gerçekten en güzel biçimde yarattık.”  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ٓي اٰدَمَ “Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık.” 

    Bu ayet-i kerimeler bize insanın en güzel şekilde yaratıldığını haber vermektedir. Onun canlılar arasında saygın bir yere sahip olduğunu hatırlatmaktadır. Ancak, insanın saygınlığı,  bedenî özelliklerinde, makam ve şöhretinde, mal ve mülkünün çokluğunda değildir. Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterdiği sorumluluk bilincinde, yani takvasındadır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en çok sakınanınızdır…”

  • Aziz Müminler!

    İslam’a göre fiziksel açıdan sağlıklı olmak bir üstünlük vesilesi değildir. İnsanların doğuştan gelen ya da sonradan karşılaştıkları engellilik durumları, onların saygınlığına asla zarar vermez. Allah Resûlü (s.a.s) bu hakikati şöyle ifade etmektedir: “Allah, sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, O ancak kalplerinize ve amellerinize bakar."

  • Kıymetli Müslümanlar!

    Bütün insanlara olduğu gibi engelli insanlarımıza karşı da sevgi, saygı ve sorumluluk bilinciyle davranmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin kalbine bir damla sevinç taşımak en faziletli amellerdendir. Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur.

  • Değerli Müminler!

    Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), engelli sahabileri hayatın dışında bırakmamış, onlara yeteneklerine uygun görevler vermiştir. Ortopedik engelli Muâz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak tayin etmiştir. Görme engelli Abdullah b. Ümmü Mektûm’u Mescid-i Nebevî’nin müezzinliği ile şereflendirmiş, Medine dışına çıktığında yerine yönetici olarak bırakmıştır.

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