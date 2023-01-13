Diyanet haftanın Cuma Hutbesi konusunu yayınladı!

Aziz Müminler!
Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü O'na aittir. Yaratan O'dur, yaşatan O'dur, yöneten O'dur.
Allah, Kadîm'dir, ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. O, Bâkî'dir, ebedîdir, varlığının sonu da yoktur. Allah, Semî'dir, Basîr'dir; her şeyi hakkıyla işiten ve görendir.
Allah Gafûr'dur; mağfireti boldur. Vedûd'dur; sevgisi çoktur. Rezzâk'tır; kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir. Hafîz'dir, merhametine sığınanları koruyandır. Tevvâb'dır; tövbeleri kabul edendir. Afüv'dür; bağışlanma dileyenleri affedendir. İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı çetindir.