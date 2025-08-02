Cuma günü en çok ne izlendi? 1 Ağustos 2025 Cuma total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen 10 yapım

1 Ağustos 2025 Cuma günü televizyon kanalları yine zengin içerikleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Gündüz kuşağında yayınlanan programlar hem bilgilendirici hem de eğlenceli içerikleriyle dikkat çekerken, akşam saatlerinde ekrana gelen yerli diziler, sinema filmleri ve yarışma programları arasında büyük bir reyting yarışı yaşandı. Günün sonunda açıklanan reyting sonuçları, hangi yapımların izleyici tarafından daha çok tercih edildiğini gözler önüne serdi. Peki, 1 Ağustos Cuma günü ekranlarda en çok hangi yapımlar izlendi? İşte reyting sıralamasına göre günün en çok izlenen 10 programı…