Çukurova'nın kavurucu sıcağında kadınların zorlu üzüm hasadı mesaisi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçelerde üzüm hasat eden kadın tarım işçileri, Çukurova'nın sıcak ve nemli havasına aldırış etmeden sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
İlçede, kadın tarım işçileri hasat için sabahın ilk ışıklarıyla üzüm bahçelerinin yolunu tutuyor.
Kadınlar, 35 dereceyi aşan nemli ve sıcak havaya aldırış etmeden binbir emekle ve özenle topladıkları üzümleri kasalara yerleştiriyor.
Daha sonra erkek işçilerin kamyonlara yüklediği üzümler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Üzüm hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, buradan kazandıklarıyla ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor.
Sıcak havada alın teri döken kadınlar, emeklerinin karşılığında günde ortalama 100 lira kazanıyor.
Günlerinin büyük bir bölümünü bahçede geçiren Çukurovalı kadınlar, buradaki mesailerinin ardından ev işlerini de ihmal etmiyor.
- "Zor oluyor ama sıcağa aldırış etmeden işimizi aksatmıyoruz"
İşçilerden Mücevher Yalçın, AA muhabirine, uzun yıllardan bu yana üzüm hasadına katıldığını söyledi.
Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başladıklarını dile getiren Yalçın, zorlu çalışma şartlarına rağmen işini severek yaptığını ifade etti.
Kazancıyla ailesinin geçimine katkı sunduğunu aktaran Yalçın, "Üzümü en güzel şekilde hasat etmeye çalışıyoruz. Sağlığımız yerinde olduğu sürece çalışmak zorundayız. Zor oluyor ama sıcağa aldırış etmeden işimizi aksatmıyoruz. Eşimize destek oluyoruz. Çocuğumuzu okutuyoruz. Büyük bir gururla çalışmayı seviyorum." diye konuştu.
İşçi Suna Saraçoğlu da hasat için çok erken kalktıklarını belirterek, burada aile ortamında çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Hasadın iyi geçtiğini anlatan Saraçoğlu, "Üzümler güzel olsun diye özen gösteriyoruz. Kazancımızla evimizin geçimini sağlıyoruz. 20 yıldır hasat çalışmalarına katılıyorum. İlçemizde hangi ürün yetiştiriliyorsa onun hasadına katılıyoruz. Kadın olarak bu hasatta yer aldığımız için mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.
Annesiyle hasada katılan Kübra Saraçoğlu da yaz kış demeden tarım işlerinde çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:
"İşimi gururla yapıyorum. Burada işimiz bitince eve gidiyoruz. Ev işlerimizi yapıyoruz. Akşamüstü de hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Günümüz yoğun geçiyor. Bu yaptığım şeyi seviyorum. Buradan kazandığımla kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Annem ve babama destek oluyorum. Sıcak ama dayanıyoruz, mecburuz."
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