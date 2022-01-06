Dr. Demir, taş balta ve mızrak uçları da bulduklarını ifade ederek, "Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait bir tiyatroyu kazıyoruz ama tiyatronun üst kısmından gelmiş olan dolgu toprağında Neolitik Dönem'e tarihlenen nitelikli buluntu sayısının artması, Kastabala'nın, tarih öncesi dönemlerden itibaren önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. İlerleyen yıllarda bu alanlarda da kazı çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.