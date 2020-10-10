Çukurova'da yer fıstığı üretim alanı genişliyor

Hasadı halen devam eden yer fıstığının, 2010 yılında 107 bin 650 dekar olan ekim alanı, bu yıl 250 bin dekara yükseldi.
Üretimi ise 11 yılda yaklaşık yüzde 152 artan yer fıstığı, dekara alınan verimi ve bu yıl 11 lirayı bulan kilogram fiyatıyla üreticisinin de yüzünü güldürüyor.
Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine, alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan yer fıstığında ekim alanlarının her geçen yıl arttığını söyledi.
Yer fıstığının çerezlik, yağlık olarak tüketiminin yanı sıra hayvan yemi olarak da kullanıldığını ifade eden Bilgiç, ürünün fiyatıyla da üreticisini mutlu ettiğini kaydetti.
Geçen yıl kentte 213 bin dekarın üzerindeki alana yer fıstığı ekildiğini ve 90 bin tonun üzerinde ürün alındığını aktaran Bilgiç, bu yıl 250 bin dekarda hasadın devam ettiğini belirtti.
Bilgiç, Türkiye'de yer fıstığı üretiminde Adana'nın ilk sırada yer aldığını ve bu yıl üründen 100 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini dile getirdi.
- Yer fıstığına destek talebi
Üreticiden bugünkü fiyatlarda yer fıstığının 11 liradan alındığına dikkati çeken Bilgiç, şöyle devam etti:
"Yer fıstığının bu şekilde para etmesi ve üreticisine kazandırması durumunda ekim alanlarının daha artması bekleniyor. Ancak, alınan ürünün sadece yüzde 30 civarı kayıt altında. Adana, Ceyhan ve Osmaniye borsalarında işlem gören 2019 yılındaki yer fıstığı miktarlarına baktığımızda ürettiğimizin sadece üçte biri. Yani ürünün yüzde 30'u tescil oluyor, yüzde 70'i olmuyor ve kayıt dışına gidiyor. Çok değil, 20 kuruş destek verilirse üretilen yer fıstığının tamamı tescil olur. Böylece, devlet üreciye verdiğinin fazlasını alır. Yer fıstığını, kayıt dışılıktan kurtarmanın yolu bu."
Adana'da 2010-2020 yer fıstığı ekim alanı ve alınan ürün miktarları şöyle:
|Yıllar
|Ekilen alan (dekar)
|Üretim (ton)
|2010
|107.650
|39.715
|2011
|96.204
|34.736
|2012
|177.301
|60.764
|2013
|182.252
|68.375
|2014
|185.580
|71.045
|2015
|214.850
|88.221
|2016
|247.550
|99.325
|2017
|236.399
|97.788
|2018
|239.584
|98.834
|2019
|213.527
|90.424
|2020
|250.000
|100.000 (tahmini)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!