Ayçiçekleri arasında fotoğraf çektirenlerden Melda Özaltun da bu mevsimde kentin çok güzel hale geldiğini belirterek, "Bu mevsimde Adana çok güzel oluyor. Ayçiçekleri de açıyor, doğal bir stüdyo oluyor. Biz de fotoğraf çektirmeye geliyoruz. Zaten özçekim yapmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Radife Topal da eşiyle hamilelik fotoğraf çekimi yaptırmak için bölgeye geldiklerini aktardı.